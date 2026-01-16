قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية

تغطية - محمد جمال:

كشفت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) ، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية، عن السيارة S7 السيدان بأنظمة مختلفة من التشغيل "كهربائية - REEV" لأول مرة بالسوق المصري.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لإعلان شركة الأمل في وقت سابق عن استحواذها على وكالة فورثينج في مصر، لتتولى عمليات توفير الموديلات الجديدة، والتجميع المحلي لبعض الطرازات، إلى جانب تقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات S7 بأنظمتها المختلفة والتي تنطلق لأول مرة بالسوق المصري:

الأبعاد

تنتمي فورثينج S7 لفئة السيدان المتوسطة، حيث يبلغ طولها 4935 مم، وعرضها 1915 مم، وارتفاعها 1495 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2915 مم.

أنظمة التشغيل المختلفة

تعتمد النسخة الـ REEV من فورثينج S7 بطارية سعة 28.4 كيلوواط، بقوة 206 حصان، وعزم 310 نيوتن متر، وتسير حتى 998 كيلومتراً بخزان وقود واحد.

بينما تقدم النسخة الـكهربائية بالكامل من فورثينج S7 بطارية سعة 56.8 كيلوواط، بقوة 206 حصان، وعزم 310 نيوتن متر، وتسير حتى 425 كيلومتراً بالشحنة الواحدة.

أنظمة الأمان

تأتي فورثينج S7 بمنظومة أمان كبيرة في مقدمتها وسائد هوائية متعددة أمامية وجانبية، ونظام كشف الاصطدام الأمامي والتحذير منه، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، والتحكم التكيفي في السرعة (ACC)، نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD)، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).، ومانع انزلاق (TCS) ومانع منحدرات (HAC)، تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

المقصورة الداخلية

زودت المقصورة الداخلية لفورثينج S7 بشاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة أمام السائق تعرض جميع بيانات القيادة، وشاشة وسطية للترفيه والمعلومات بقياس 15.6 بوصة ، وتدعم اللمس للتحكم في نظام الترفيه والملاحة والمزايا الأخرى داخل السيارة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف وأماكن USB متعددة.

الأسعار

تقدم السيارة فورثينج S7 نسخة «Reev» بسعر مليون 260 ألف جنيه، والنسخة الكهربائية بالكامل بسعر مليون 170 ألف جنيه.

