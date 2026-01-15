إعلان

احتفالا بعيد ميلادها الـ85| جيب تطلق موديلين خاصين من رانجلر وجلاديتور - صور

كتب : مصراوي

02:29 م 15/01/2026
    موديلات خاصة احتفالا بميلاد جيب الـ85
واشنطن - (د ب أ):

تحتفل شركة جيب الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، بمرور 85 عاما على تأسيسها بإطلاق الإصدار الخاص 85th Anniversary من طرازيها Wrangler وGladiator الشهيرين.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه على مستوى التصميم يتألق الطراز Wrangler بتفاصيل بصرية لافتة تشمل مقاعد ذات كسوة تزدان بنقشة الكاروهات مع شعار 85th Anniversary ولمسات خاصة على لوحة القيادة والمقاعد، وجميعها منسجمة مع الطابع الأيقوني للسيارة.

كما تتيح جيب لعشاق القيادة على الطرق الوعرة اختيار إطارات (All-Terrain) دون تكلفة إضافية لتعزيز قدرات السيارة خارج الأسفلت.

أما الطرازGladiator البيك آب المكشوف فيتألق هو الآخر بمقاعد ذات كسوة تزدان بنقشة الكاروهات مع شعار 85th Anniversary.

أسعار السيارات سيارات جيب صناعة السيارات

