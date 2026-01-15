احتفالا بعيد ميلادها الـ85| جيب تطلق موديلين خاصين من رانجلر وجلاديتور - صور
كتب : مصراوي
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
واشنطن - (د ب أ):
تحتفل شركة جيب الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، بمرور 85 عاما على تأسيسها بإطلاق الإصدار الخاص 85th Anniversary من طرازيها Wrangler وGladiator الشهيرين.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه على مستوى التصميم يتألق الطراز Wrangler بتفاصيل بصرية لافتة تشمل مقاعد ذات كسوة تزدان بنقشة الكاروهات مع شعار 85th Anniversary ولمسات خاصة على لوحة القيادة والمقاعد، وجميعها منسجمة مع الطابع الأيقوني للسيارة.
كما تتيح جيب لعشاق القيادة على الطرق الوعرة اختيار إطارات (All-Terrain) دون تكلفة إضافية لتعزيز قدرات السيارة خارج الأسفلت.
أما الطرازGladiator البيك آب المكشوف فيتألق هو الآخر بمقاعد ذات كسوة تزدان بنقشة الكاروهات مع شعار 85th Anniversary.
اقرأ أيضًا:
سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب
عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر
حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور
الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟
يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026