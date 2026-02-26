حماس: تصريحات عزام الأحمد إيجابية.. ويجب ترجمتها لتعزز وحدة الصف



وكالات

قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، إن تصريحات عزام الأحمد، بشأن الحركة ورفض وسمها بالإرهاب، تمثل خطوة إيجابية يجب ترجمتها إلى إجراءات عملية تعزز وحدة الصف الفلسطيني.

أضاف القيادي في حركة حماس باسم نعيم: "تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، التي أكد فيها أن حماس جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني ورفض وسمها بالإرهاب، تمثل خطوة إيجابية".

أضاف نعيم، أن المرحلة الراهنة هي الأخطر منذ النكبة، مشددا على أن مواجهة مخططات الاحتلال في غزة والضفة الغربية تتطلب إنهاء الانقسام والتوافق على برنامج وطني جامع، داعيا إلى كلمة سواء تحفظ الموقف الفلسطيني.

وأدلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، بتصريحات حول حماس في وقت سابق، مؤكدا رفض تصنيفها تنظيما إرهابيا أو نزع سلاحها.

ولفت الأحمد إلى أنهم يتواصلون مع حماس والجهاد لبحث انضمامهما إلى منظمة التحرير، وأن جلسات الحوار قريبة، وفقا لروسيا اليوم.