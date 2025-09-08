للتنقل داخل المدينة.. مركبة أوروبية "زيرو" في مصر بـ650 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "فيات" Fiat التجارية في مصر، السيارة "توبولينو" متناهية الصغر بفئة واحدة من التجهيزات لعملاء السوق المحلي.

تتوفر فيات Topolino الكهربائية الصغيرة بسعر رسمي 650 ألف جنيه، لتصبح واحدة من أرخص المركبات الأوروبية الجديدة المتاحة محليًا.

تقدم توبولينو ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

وتتوفر السيارة الكهربائية Topolino متناهية الصغر الجديدة المخصصة للعمل في المدن بنسخة Dolce Vita، والتي تتألق بسقف قماشي قابل للطي مع أحبال بدلا من الأبواب.

