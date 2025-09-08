أسعار ومواصفات أكثر سيارة "ملاكي" تم ترخيصها في أغسطس 2025

كتب - محمود أمين:

تصدرت نيسان صني سيدان العائلية قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر ترخيصًا بمصر خلال شهر أغسطس الماضي بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة للتأمين الإجباري على السيارات.

وأضح تقرير المجمعة المصرية الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، أن إجمالي عدد الوحدات المرخصة من نيسان صني بمختلف المحافظات خلال الشهر الماضي بلغ 2352 وحدة.

نستعرض في التقرير الآتي مواصفات وأسعار نيسان صني موديل 2026:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

اقرأ أيضًا:

بأقل من 200 ألف جنيه.. أرخص سيارة زيرو في مصر

أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها شيري في مصر

ارتفاع عدد السيارات الكهربائية على الطرق في ألمانيا