جنرال موتورز مصر تعلن عن إطلاق أول كشاف أمامي محلي الصنع لسياراتها

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة جنرال موتورز مصر، بالشراكة مع مصنع عقل أحد المصانع المحلية للصناعات المغذية للسيارات، عن تصنيع أول كشاف أمامي محلي الصنع لسيارات الركوب في مصر والذي تم تصميمه خصيصًا للسيارة شيفرولية أوبترا الجديدة.

وقالت جنرال موتورز في بيان، إن هذه الشراكة تهدف إلي دعم قدرات التصنيع المحلي وتعزيز التنمية الصناعية في مصر وتوسيع عمليات التجميع وتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع، بما يتماشى مع برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر.

تم إنشاء خط الإنتاج الخاص بمصنع عقل بمدينة المنصورة بالتعاون الكامل مع الفرق الفنية والتجارية لجنرال موتورز مصر بما يضمن توافق المنتج النهائي مع أعلى معايير الجودة المعتمدة لدى جنرال موتورز العالمية.

وأعربت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، عن سعادتها بهذه الشراكة الإستراتيجية قائلة: "يمثل هذا الإنجاز الريادي أكثر من مجرد إطلاق لمنتج جديد، فهو رمز قوي لما يمكن تحقيقه عندما تلتقي المعايير العالمية بالقدرات المحلية".

وأضافت نيشي أن هذه الشراكة مع شركة عقل قائمة على الثقة والمرونة والالتزام المشترك للابتكار، كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الواسعة لدى شركة جنرال موتورز مصر، في الاستثمار في علاقات مستدامة و طويلة الأمد مع الموردين المحليين في مصر.

وأوضحت أن أنظمة الإضاءة إلى المكونات المتقدمة، تواصل جنرال موتورز مصر التعاون مع شبكة تضم 78 موردًا محليًا يتشاركون معنا الرؤية نحو التميز.

ويُعد إطلاق أول كشاف أمامي يتم تصنيعه محليًا في مصر لطراز شيفرولية أوبترا دليلًا على أن هذه الشراكات تُسهم في دفع عجلة النمو الصناعي، وتمكين الكفاءات المصرية، والأهم من ذلك، دعم مهمتنا في زيادة المكون المحلي. إنها بحق خطوة محورية نحو إنتاج سيارات عالية الجودة تُصنع بفخر في مصر—بأيدي المصريين—ولأجل المصريين."

من جانبه، أوضح المهندس علي عقل، المدير التنفيذي لمجموعة عقل "أنا على يقين بأن الأفضل لم يأتِ بعد في شراكتنا الممتدة لأكثر من 30 عاماً مع جنرال موتورز مصر، وهي شراكة تجسّد الثقة والمرونة والقيمة، بالنظر إلى التحول الكبير الذي شهدته رحلتنا المشتركة حتى الآن"

وأضاف قائلاً "تمثل شراكتنا مع جنرال موتورز مصر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الشركات العالمية والمحلية، ونسعى من خلالها إلى تقديم منتجات عالية الجودة تُنافس عالمياً، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر ونحن نؤمن بأن هذا التعاون سيُحدث نقلة نوعية في صناعة السيارات، وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي حيث يُبرز هذا الإنجاز قوة التعاون بيننا في دفع صناعة السيارات المصرية نحو الأمام.

ولفت إلى أن التصنيع المحلي قادر بالفعل على الوصول للمعايير العالمية، ويشمل ذلك أول خط إنتاج في مصر للكشاف الأمامي والمرايا الجانبية الخاصة بطراز شيفروليه أوبترا 2025."

اقرأ أيضًا:

بأقل من 200 ألف جنيه.. أرخص سيارة زيرو في مصر

أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها شيري في مصر

ارتفاع عدد السيارات الكهربائية على الطرق في ألمانيا