شركة تعديلات ألمانية تحقن بي إم دبليو M5 بقوة 910 حصان.. شاهدها

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مانهارت الألمانية لتعديلات السيارات، عن إجراء تعديلات على السيارة بي إم دبليو M5 لتحقنها بقوة إضافية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت بزيادة قوة المحرك من 535 كيلووات/727 حصان إلى 669 كيلووات/910 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى إلى 1200 نيوتن متر.

ومن الناحية التصميمية، تخطف السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم MH5 900E، الأنظار من خلال أشرطة الزينة الذهبية ومجموعة من التجهيزات المصنوعة من ألياف الكربون مثل شفة الاسبويلر واسبويلر حافة السقف والناشر، بالإضافة إلى عجلات مقاس 22 بوصة، مما يمنح السيارة الصالون مظهرا رياضيا جذابا.

كما تم تعديل نظام التعليق لتوفير تجربة قيادة أكثر استقرارا وتحكما، فضلا عن تزويد السيارة بنظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

