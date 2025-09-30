كيف تجهز سيارتك لاستقبال زيادة أسعار البنزين؟ - خطوات تفصيلية

كتب- محمود أمين :

تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لتطبيق زيادة جديدة بأسعار البنزين، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر انعقاده في شهر أكتوبر 2025.

ومع كل موجة زيادة بالأسعار، يبحث الكثير من مالكي السيارات عن خطوات لخفض استهلاك السيارة الوقود، والذي يرتبط في الغالب بحالة السيارة وطريقة التعامل معها.

يقدم خبراء السيارات مجموعة من الإرشادات التي تساعد على تجهيز مركباتهم بشكل صحيح لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود، ما ينعكس على خفض التكاليف؛ نستعرضها فيما يلي:

فحص الإطارات والضغط المناسب

يؤكد الخبراء أن ضغط الإطارات من أكثر العوامل المؤثرة على معدلات استهلاك الوقود. فالإطارات غير الممتلئة بالهواء بشكل كافٍ تزيد من مقاومة السيارة للطريق، وبالتالي يرتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ. لذلك، يُنصح بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، وضبطه وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، مع مراعاة تغيّر الضغط بتغيّر درجات الحرارة.

الصيانة الدورية للمحرك

المحرك الذي يعمل بكفاءة يستهلك وقودًا أقل بكثير من محرك يعاني من مشكلات في البوجيهات أو الفلاتر أو الزيوت. ومن ثمّ، فإن الالتزام بالصيانة الدورية في مواعيدها المحددة يضمن عمل دورة الاحتراق بكفاءة أعلى، ويقلل من إهدار الوقود. كما أن تغيير زيت المحرك بشكل منتظم باستخدام النوع الموصى به من الشركة المصنعة يساعد على خفض الاحتكاك وزيادة كفاءة التشغيل.

تقليل الأحمال الزائدة

تحميل السيارة بأوزان إضافية يرفع من استهلاك الوقود، إذ يتطلب الأمر مجهودًا أكبر من المحرك لتحريك المركبة. ومن النصائح المهمة هنا إزالة الأشياء غير الضرورية من صندوق الأمتعة، وعدم استخدام حامل السقف إلا عند الحاجة الفعلية، حيث يؤثر على انسيابية السيارة ويزيد من استهلاك البنزين.

ضبط أسلوب القيادة

القيادة العنيفة التي تتضمن التسارع المفاجئ والفرملة المتكررة تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الوقود. بينما يساعد الحفاظ على سرعة ثابتة واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة في تقليل الاستهلاك بشكل ملحوظ. كما أن إطفاء المحرك عند التوقف لفترات طويلة أفضل من تركه يعمل دون داعٍ.

الانتباه لاستخدام التكييف

استخدام جهاز تكييف الهواء بشكل مفرط يزيد من استهلاك الوقود، خصوصًا في الزحام والقيادة داخل المدن. لذا، يُفضل ضبط درجة الحرارة على مستويات معتدلة، والاستعانة بفتحات التهوية الطبيعية قدر الإمكان عند انخفاض درجات الحرارة.

اختيار الوقود المناسب

استخدام الوقود الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة يضمن تشغيل المحرك بكفاءة قصوى. وفي بعض الحالات، يؤدي استخدام أنواع أقل جودة إلى تراجع الأداء وزيادة الاستهلاك على المدى الطويل.

