تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

قبل أسابيع قليلة، توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، استمرار موجة التخفيضات على عدد من السيارات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال أبو المجد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إن السيارات التي تتجاوز أسعارها مليون و500 ألف جنيه وحتى ثلاثة ملايين جنيه، من المتوقع أن تتراجع بنسبة 5% خلال الفترة القادمة في السوق.

ونصح المقبلين على شراء سيارة في هذه الشريحة السعرية بالإنتظار قليلًا وعدم اتخاذ قرارها بالشراء خلال الوقت الحالي حتى تستقر الأسعار، مؤكدًا استمرار التخفيضات حتى نهاية العام.

حديث رئيس رابطة تجار السيارات، بدأ يتحقق على أرض الواقع، إذ شهد سوق السيارات خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر الجاري تراجع أسعار أكثر من 10 سيارات غالبيتها تباع بأسعار تفوق مليون و500 ألف جنيه.

وتراوحت معدلات التخفيض التي أعلن عنها وكلاء العلامات التجارية بداية من سبتمبر، ما بين 25.000 وحتى 250.000 جنيه، وتنوعت بين سيارات هاتشباك وSUV رياضية وكهربائية.

ويأتي الإعلان عن تخفيض الأسعار بحسب خبراء، إلى التنافسية الشديدة في السوق ووفرة المعروض بعد عودة الاستيراد، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

وفيما يلي رصد لأبرز السيارات التي تتجاوز أسعارها حاجز 1.5 مليون جنيه وتراجعت أسعارها خلال الشهر الجاري:

سيات أتيكا

حصلت أتيكا على تخفيضات لافتة وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 ألف جنيه على بعض الفئات، لتبدا من مليون و 709 ألف جنيه، ومليون و 850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

كوبرا ليون

تراجعت أسعار كوبرا ليون بقيمة 25 ألف جنيه، وهي تتوفر محليًا بفئة واحدة من التجهيزات مليون و774 ألف جنيه.

إكس بينج G9

تراجعت أسعار إكس بينج G9 من 100 إلى 200 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون 250 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين 150 ألف جنيه.

كوبرا تيرامار

تراجعت أسعار كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2025 بقيم تتراوح بين 240.000 و 250.000 جنيه، وأصبحت تباع بسعر يبدأ من 2.199.000 جنيه للفئة IMPULSE الأولى بدلًا من 2.449.000 جنيه، و2.299.000 جنيه للفئة CONTROL الأعلى تجهيزًا مقابل 2.539.000 جنيه سابقًا.

هافال H6 HEV

تراجعت أسعار هافال H6 HEV بقيمة 100 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، وهي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة تباع بسعر رسمي 1.590.000 جنيه مقارنة بـ1.690.000 جنيه سابقًا.

شيري EQ7

تراجعت أسعار شيري eQ7 الكهربائية الجديدة بقيمة 121 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمي مليون و 599 ألف جنيه.

إكسبينج G6

تراجعت أسعار إكسبينج G6 الجديدة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 180 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 450 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ 2 مليون و600 ألف جنيه.

