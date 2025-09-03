إعلان

أودي تطلق سيارتها Q3 الهجين الجديدة بسعر يعادل 2.7 مليون جنيه.. صور

03:33 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق نسخة دفع هجين Plug-in من سيارتها Q3 المدمجة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

ووفقًا للمعلن من الشركة الألمانية، ستتوفر Q3 Plug-in الجديدة في الأسواق بأسعار تبدأ من 49.300 يورو (مليونيو و791 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت أودي أن سيارتها Q3 Plug-in-Hybrid الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين بسعة 1.5 لتر وبقوة 130 كيلووات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة85 كيلووات ليحقق النظام مجتمعا قدرة إجمالية تبلغ200 كيلووات، مع عزم دوران أقصى يصل إلى400 نيوتن متر.

ويستند نظام الدفع الهجين على بطارية بسعة 19.7 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 119 كلم.

أسعار السيارات سيارات أودي سيارات Plug-in
