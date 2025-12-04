"الفتيس و15 ألف جنيه" يفصلان شيري أريزو 5 عن أرخص سيارة سيدان في مصر

تقدم شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة كي جي إم الكورية في مصر، السيارة الجديدة KGM أكتيون في فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، التي تعد أحدث سيارة كورية في مصر.

تعتمد أكتيون على محرك سعة 1.5 لتر تربو بقوة 163 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، سرعة قصوى 191 كم/س، ومعدل استهلاك وقود 8.1 لتر لكل 100 كم، وتتوفر بخيار الدفع الأمامي أو الدفع الكلي AWD.

الأبعاد الخارجية للسيارة الكورية الجنوبية تشمل طول 4.740 مم، عرض 1.910 مم، ارتفاع 1.680 مم، وطول قاعدة العجلات 2.680 مم، مع خلوص أرضي 206 مم ومساحة شنطة تتراوح بين 688 و1.120 لتر.

تأتي أكتيون بمنظومة أمان تشمل 7 وسائد هوائية، ونظام التوقف الذاتي للطوارئ، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة الذكي للقيادة التكيفية.

وتتوفر السيارة أيضًا بنظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام المساعدة من الاصطدام الجانبي، ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الاصطدام الخلفي، ونظام تحذير من الخروج الآمن.

المقصورة الداخلية مزودة بشاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصة، الأولى للعدادات الرقمية، والثانية تعمل باللمس وتتحكم في النظام الترفيهي، مع دعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

تتوفر أكتيون بفئتين في السوق المصري، فئة Highline بسعر مليون و790 ألف جنيه، وفئة Topline بسعر مليون و990 ألف جنيه، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

