أعلنت مجموعة عز العرب، الوكيل الرسمي لعلامة فيراري الإيطالية في مصر، عن إطلاق Ferrari 12Cilindri لأول مرة في السوق المصري، وذلك على هامش احتفالية أقيمت بأحد فنادق الجيزة.

ويأتي تقديم هذا الطراز الاستثنائي ليعكس النمو اللافت في فئة السيارات فائقة الفخامة في مصر، ويمثل تقديم Ferrari 12Cilindri خطوة محورية في رحلة فيراري الممتدة لأكثر من 80 عامًا في تطوير محركات الـV12.

تقدم السيارة الخارقة الجديدة بمحرك 6.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 819 حصان عند 9.500 دورة/دقيقة، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 2.9 ثانية، وسرعة قصوى تتجاوز 340 كم/س.

تمتلك السيارة الجديدة منظومة متقدمة تشمل التوجيه الرباعي، الفرامل الكربونية، الديناميكا الهوائية النشطة، ونظام التعليق المغناطيسي لضمان أعلى مستويات مرتفعة من التحكم.

وبحسب بيان، يأتي التصميم الخارجي للطراز الجديد ليعكس رؤية مستقبلية مستوحاة من سيارات GT لدى فيراري، وتحديدًا طراز Daytona الأسطوري، من خلال خطوط انسيابية صنعت في مركز تصميم فيراري بقيادة فلافيو مانزوني، ليحصل التصميم على جائزة Compasso d’Oro 2025 كواحد من أبرز الأعمال الهندسية والفنية لهذا العام.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم تجربة قيادة مزدوجة عبر منظومة شاشات رقمية تشمل شاشة 15.6 بوصة للسائق وأخرى 8.8 بوصة للراكب، ومساحات تخزين كبيرة، ما يجعلها سيارة GT عملية دون المساس بروح الأداء الرياضي.

وأعلنت مجموعة عز العرب عن فتح باب الحجز الرسمي للطراز الجديد في مصر، مع توفر عدد محدود من الوحدات للطلب الفوري، بينما تبدأ تسليمات النسخ المعدة وفق المواصفات المخصصة للعملاء اعتبارًا من أوائل عام 2026.

