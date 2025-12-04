نصائح للتعامل مع ارتفاع حرارة بطارية السيارة الكهربائية

مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية في مصر ودخولها بشكل أوسع إلى السوق المحلي، تزداد أهمية التعرف على الاجراء الصحيح عند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة بطارية السيارة الكهربائية.

يفضل اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية لضمان سلامة البطارية ومنظومة القيادة.

في البداية يجب إيقاف السيارة فورًا في مكان آمن والامتناع عن مواصلة القيادة لتجنب زيادة الحمل الحراري على الخلايا. بعد التوقف يُنصح بإيقاف تشغيل المحرك الكهربائي وترك السيارة لتهدأ دون محاولة فتح البطارية أو الاقتراب من مكوناتها الداخلية.

يفضل مراقبة درجة الحرارة عبر الشاشة الداخلية أو تطبيق السيارة في حال توفره، وفي حال استمرار الارتفاع يجب التواصل مع مركز الخدمة المعتمد لنقل السيارة وفحصها.

كما ينصح بعدم شحن البطارية أثناء ارتفاع حرارتها، والانتظار حتى تعود إلى المستوى الطبيعي قبل توصيلها بالشاحن.

وللوقاية من تكرار المشكلة، يفضل ركن السيارة في أماكن مظللة، وتجنب الشحن السريع المتكرر في درجات الحرارة العالية، إضافة إلى الالتزام ببرامج الصيانة الدورية التي تشمل فحص نظام تبريد البطارية.

