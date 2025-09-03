بعد تراجع أسعارها ربع مليون جنيه.. من ينافس كوبرا تيرامار 2025 في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أقرت شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة كوبرا الإسبانية التجارية في مصر، عن تخفيضًا بأسعار السيارة كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2025 بقيم تتراوح بين 240.000 و 250.000 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، أصبحت كوبرا تيرامار تباع بسعر يبدأ من 2.199.000 جنيه للفئة IMPULSE الأولى بدلًا من 2.449.000 جنيه، و2.299.000 جنيه للفئة CONTROL الأعلى تجهيزًا مقابل 2.539.000 جنيه سابقًا.

ومع تراجع أسعارها يبحث العديد من المقبلين على الشراء بمصر عن أبرز منافسي كوبرا تيرامار الجديدة في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي كوبرا تيرامار في مصر:

بيجو 3008

تم تجهيز بيجو 3008 الجديدة كليًا بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تقدم السيارة بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 200 الف جنيه للفئة Allure الأولى، و 2 مليون و 460 الف جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

إكسيد RX

زُودت إكسيد RX بمحرك 2.0 TGDI يولد قوة تصل إلى 261 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر. السيارة متوفرة بناقل حركة DCT من 7 سرعات مزود بتبريد زيت، يدعم نظامي الدفع الأمامي والرباعي.

تقدم إكسيد RX الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 1.980.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 2.380.000 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

تقدم تيجوان بفئة واحدة R-Line سعرها 2 مليون و650 ألف جنيه.

تتوافر تيجوان الجديدة في مصر بمحرك TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن-متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات ينقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

