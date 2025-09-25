سوبارو ترفع سقف الضمان على سياراتها في مصر إلى 12 عامًا.. التفاصيل

أودي Q3 موديل 2026 في مصر رسميًا بزيادة تصل إلى 55 ألف جنيه

أكثر من ربع مليون جنيه انخفاض بأسعار سيارات ألفا روميو الإيطالية في مصر

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري لعلامة "سوبارو" Subaru التجارية، عن إطلاق برنامج ضمان على سيارات العلامة اليابانية هو الأطول بالسوق المصري.

وقال الوكيل إن برنامج الضمان الجديد الذي يمتد إلى 12 عامًا بينهم 9 سنوات مجانية يعد تجربة فريدة لعملا سوبارو، ويعيد تعريف مفهوم الثقة والراحة في عالم السيارات.

وأوضح أن هذه مبادرة تؤكد التزام الشركة بتقديم مستويات ذات جودة عالية لعملائها في السوق المحلي، وتترجم ثقة الصانع الياباني في السيارات التي ينتجها.

وتوفر أبو غالي خلال شهر سبتمبر الجاري سيارتين كلاهما موديل 2024، الأولى كروس تريك الرياضية وسعرها الرسمي 2.300.000 جنيه.

أما السيارة الثانية هي سوبارو فورستر الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات وسعرها الرسمي المعلن 2.775.000 جنيه.