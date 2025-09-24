أودي A3 موديل 2026 تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات

طرح كوبرا ليون 2026 في السوق المصري.. بنفس الأسعار دون زيادة

أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف"، الوكيل الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة A3 المدمجة الفارهة لعملاء السوق المحلي.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية، تتوفر أودي A3 Sportback بسعر رسمي 2.300.000 جنيه، ونسخة Sedan سعرها 2.400.000 جنيه.

تأتي أودي A3 بخطوط خارجية تجعلها أكثر جرأة ورياضية، مع شبك تهوية أمامي أعرض، ومصابيح LED محسنة، وعجلات بقياس 18 بوصة مع تصميم خماسي الأذرع على شكل حرف Y.

ويضاف جناح مدمج في السقف للفئة S-Line في نسخة سبورتباك. تشمل المزايا الخارجية الأخرى فتحة السقف البانورامية والمصابيح الخلفية LED.

تعمل السيارة بمحرك تربو سعة 1.4 لتر، يولد قوة 150 حصانًا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 9 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تصل إلى 231 كلم/ساعة لنسخة السيدان و226 كلم/ساعة لنسخة سبورتباك.

داخليًا تأتي A3 بكونسول وسطي وفتحات تكييف محدثة، ونظام إضاءة داخلي مبتكر، وشاشة لمسية للنظام الترفيهي MMI، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

تشمل التجهيزات الداخلية الأخرى مقاعد رياضية جلدية، نظام صوتي عالي الجودة، ونظام "Audi Phone Box" لشحن الهواتف الذكية لاسلكياً.

تقدم أودي A3 2026 مجموعة من تجهيزات السلامة مثل وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام تحذير من الخروج عن المسار، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

كما يتاح بالسيارة نظام مساعدة في الركن Park Assist ونظام Park Assist Plus.

وبحسب الوكيل المحلي فإن أودي A3 الجديدة مشمولة بضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.