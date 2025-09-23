بعد تراجعها 200 ألف جنيه.. ما السيارات المنافسة لـ"أيولوس HUGE" بمصر؟

سيارة SUV تبدأ كيا الكورية تصنيعها في مصر مطلع 2026.. ما هي؟

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة مصر حلوان للتجارة، وكيل علامة دونج فينج التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة أيولوس HUGE كروس أوفر الهجينة موديل 2025 بواقع 200 ألف جنيه.

وبعد التخفيض المعلن أصبح سعر أيولوس HUGE الجديدة التي تنتجها دونج فينج مليون و495 ألف جنيه نزولًا من مليون و695 ألف جنيه سابقًا. وانخفضت أسعار النسخة (Special Color) بنفس قيمة التخفيض وبات سعرها الجديد مليون و545 ألف جنيه.

تقدم سيارة أيولوس الهجينة في مصر بمحرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، ومحرك كهربي HD بقوة إجمالية لكلا المحركين 246 حصان وأقصى عزم دوران 540 نيوتن متر.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر، ويصل المدى الإجمالي للسيارة بالطاقة الكهربائية والبنزين 1.055 كيلومتر وفقًا للمعيار (NEDC) الأوروبي.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يعزز تراجع أسعار أيولوس HUGE الهجينة الرسمية، من فرصها التنافسية مع العديد من السيارات التي تندرج في ذات التصنيف أي السيارات الهجينة، أو حتى الشريحة السعرية للسيارات التي تعمل بمحركات احتراق فقط.

ويرصد التقرير الآتي أبرز السيارات المنافسة لـ"أيولوس HUGE" في مصر:

هافال H6 HEV

تعد من أبرز السيارات المنافسة حيث تأتي بمنظومة هجينة تعتمد على محرك 1.5 لتر تيربو مدعوم بمحرك كهربائي، لتوفر قوة وأداء مميزين مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

أسعار هافال H6 HEV في مصر تتراوح بين 1.69 مليون إلى 1.795 مليون جنيه حسب التجهيزات.

نيسان إكس تريل

واحدة من السيارات الأكثر موثوقية في فئتها، وتتميز بتجهيزات راقية ومساحات داخلية واسعة.

أسعار نيسان إكس تريل بالسوق ما بين 2.199 مليون إلى 2.499 مليون جنيه، ما يجعلها خيارًا مميزًا لمحبي العلامات اليابانية.

هيونداي توسان

من أكثر الطرازات مبيعًا في السوق المصري، وتتوفر بعدة فئات وخيارات محرك لتناسب الكثير من المقبلين على الشراء.

تبدأ أسعار هيونداي توسان موديل 2026 الرسمية من 1.65 مليون جنيه وتصل إلى نحو 2.425 مليون جنيه للفئات الأعلى.

شيري تيجو 8 برو

تعتبر شيري تيجو 8 برو من أبرز المنافسين الصينيين، حيث تقدم سبع مقاعد ومساحة واسعة للعائلات مع مواصفات غنية مقارنة بسعرها.

أسعارها تتراوح بين 1.8 مليون إلى 2.1 مليون جنيه تقريبًا.

MG HS

سيارة كروس أوفر رياضية التصميم، تلقى رواجًا كبيرًا في مصر بفضل مزيج السعر المناسب والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة.

أسعارها تبدأ من نحو 1.6 مليون جنيه وتصل حتى 1.9 مليون جنيه للفئات الأعلى.

