من اليوم.. 200 ألف جنيه انخفاض بأسعار أيولوس HUGE الهجينة في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة مصر حلوان للتجارة، وكيل علامة دونج فينج التجارية في مصر، عن أحدث أسعار سيارات العلامة الصينية في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي فقد تراجعت أسعار السيارة أيولوس HUGE كروس أوفر الهجينة موديل 2025 بواقع 200 ألف جنيه.

وبعد التخفيض المقرر من الوكيل أصبح سعر أيولوس HUGE الجديدة التي تنتجها دونج فينج مليون و495 ألف جنيه نزولًا من مليون و695 ألف جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار النسخة (Special Color) بنفس قيمة التخفيض وبات سعرها الجديد مليون و545 ألف جنيه.

تقدم سيارة أيولوس الهجينة في مصر بمحرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، ومحرك كهربي HD بقوة إجمالية لكلا المحركين 246 حصان وأقصى عزم دوران 540 نيوتن متر.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر، ويصل المدى الإجمالي للسيارة بالطاقة الكهربائية والبنزين 1.055 كيلومتر وفقًا للمعيار (NEDC) الأوروبي.

تمتلك أيولوس هيوج مجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها أنظمة حديثة تشمل نظام مانع التصادم، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، و6 وسائد هوائية موزعة بعناية لحماية جميع الركاب.

وزودت مقصورة السيارة بشاشة رئيسية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة ومقعد السائق بدعم خاصية التدفئة والتهوية مع إمكانية التحكم الكهربائي، وأيضًا على مقعد الراكب الأمامي، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وسقف بانورامي، مع إضاءة محيطية

أما التصميم الخارجي يشمل الشبكة الأمامية الكبيرة متعددة الفتحات الهوائية، والمصابيح الأمامية الحادة التي تعمل بتقنية، وجنوط رياضية بقياس 19 بوصة، والمرايا الجانبية الكهربائية المزودة بإشارات ضوئية.

تتمتع السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في أنظمة الترفيه والاتصال، بالإضافة إلى شاشة بيانات مخصصة خلف عجلة القيادة توفر جميع المعلومات أثناء القيادة. ولتعزيز الراحة، تم تجهيز السيارة بمثبت سرعة ونظام صوتي عالي الأداء.

