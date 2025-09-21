20 صورة لميتسوبيشي إكليبس الكهربائية الجديدة تكشف تفاصيلها.. شاهدها

القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، كشفت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية، عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها Eclipse Cross، والتي تأتي هذه المرة كسيارة (SUV) رياضية مدمجة كهربائية بالكامل.

سيارة ميتسوبيشي الجديدة تم تطويرها ضمن اتفاقية التصنيع المشترك (OEM) مع شريكها في التحالف مجموعة رينو، لتلحق بموديلات ASX وColt وGrandis.

السيارة الجديدة مبنية على منصة CMF-EV المخصصة للمركبات الكهربائية، في خطوة تؤكد تعزيز استراتيجية ميتسوبيشي في مجال التحول نحو السيارات الكهربائية بالسوق الأوروبية.

تصميم خارجي

تعتمد السيارة على مفهوم تصميم جديد باسم “Smart Armor” الذي يجمع بين القوة والحماية مع لمسات عصرية متطورة. ويبرز في المقدمة مفهوم Dynamic Shield المميز لهوية ميتسوبيشي مع شبك أمامي ثلاثي الأبعاد على شكل قرص عسل يوحي بالقوة والفخامة، بينما تمنح المصابيح الأمامية الـLED لمسة عصرية قوية.

من الجانب، تأتي الخطوط الديناميكية على شكل حرف "J" مع إضاءة نهارية ممتدة، بينما تضيف الجنوط الرياضية قياس 20 بوصة طابعاً راقياً. أما من الخلف فقد اعتمدت ميتسوبيشي مفهوم “Hexagonal Stability” الذي يمنح السيارة حضوراً مستقراً وقوياً.

المقصورة الداخلية

من الداخل، تحمل السيارة طابع “Sporty and Modern” مع لمسات فضية أفقية تمنح شعوراً بالرحابة والعصرية. المقصورة مكوّنة من صفين لخمسة ركاب، مع مقاعد محسّنة بتطريز على شكل ألماسات توفر راحة وأناقة.

وتتوفر إضاءة محيطية بـ48 لونًا مختلفًا قابلة للتخصيص حسب مزاج السائق أو وضع القيادة.

كما تأتي بفتحة سقف بانورامية زجاجية مزودة بخاصية التعتيم الكهربائي، ما يتيح التحكم بين الشفافية الكاملة أو الظل الكامل أو وضعيات مزدوجة أمامية وخلفية.

منظومة الدفع

تعتمد Eclipse Cross الجديدة على بطارية بسعة 87 كيلووات/ساعة، توفر مدى يصل إلى 600 كم وفق دورة WLTP، مع قدرة قصوى تبلغ 160 كيلووات (حوالي 215 حصاناً) وعزم دوران 300 نيوتن متر.

وتدعم السيارة خاصية القيادة بدواسة واحدة، وأربع مستويات للكبح المتجدد يمكن التحكم بها من خلال بدالات خلف المقود. وتدعم الشحن المتردد حتى 22 كيلووات، والشحن السريع بالتيار المستمر حتى 150 كيلووات، مع نسخة أخرى بمدى متوسط مخصصة للاستخدام اليومي ستطرح لاحقاً.

التكنولوجيا والاتصال

تأتي السيارة مزودة بشاشة رأسية عمودية مقاس 12.3 بوصة تعمل بنظام Google built-in، ما يتيح استخدام مساعد جوجل، والخرائط، وتحميل التطبيقات عبر متجر Google Play. كما تدعم Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto.

وتتضمن التجهيزات نظام صوتي فاخر من Harman Kardon بخمس أوضاع استماع مختلفة، وأربع وضعيات قيادة: Eco، Comfort، Sport، Personal.

كما يمكن التحكم بالسيارة عن بُعد عبر تطبيق ميتسوبيشي على الهاتف الذكي، الذي يتيح قفل وفتح الأبواب ومتابعة حالة الشحن وتحديد موقع الركن. وتدعم السيارة تحديثات البرمجيات FOTA عبر الهواء.

أنظمة الأمان

تتوفر Eclipse Cross الجديدة بما يصل إلى 20 نظاماً لمساعدة السائق (ADAS)، تشمل الرادار الأمامي والكاميرات والمستشعرات فوق الصوتية لمراقبة البيئة المحيطة.

ومن أبرز التقنيات نظام MI-PILOT للمساعدة على القيادة في نفس الحارة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى نظام التنبيه بمرور المركبات الخلفية RCTA.

النسخة المتوفرة في مصر

تتوفر ميتسوبيشي إكليبس في السوق المصري بنسختها التقليدية المزودة بمحرك احتراق داخلي، حيث تباع بأسعار رسمية تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة القياسية وتصل إلى مليون و740 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وتختلف مواصفات نسخة الاحتراق الداخلي من ميتسوبيشي إكليبس كروس عن الطراز الكهربائي الجديد ليس على مستوى منظومة الدفع فقط ولكن في الأبعاد والتجهيزات الداخلية أيضًا.

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس التقليدية بأبعاد كالآتي: الطول 4.54 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

تعمل السيارة بمحركة بنزين تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

تأتي إكليبس كروس قياسيًا بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما زادت الفئة الثالثة بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

ويتوفر في فئة إكليبس القياسية جنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

وتتميز الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

أما الفئات الأعلى مجهزة بحساسات للأمطار وإضاءة تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا وفرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائيًا من ناحية السائق.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟