02:00 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سيارات للبيع بالمزاد - أرشيفية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات ركوب (ملاكي) مستعملة تابعة من مصادر ومتروك ومهمل جمارك الإسكندرية والسلوم.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

تنتمي المركبات المطروحة بالمزاد إلى ماركات (كيا - مرسيدس - هيونداي - شيفروليه - فولكس فاجن - تويوتا لاند كروزر - كيا فورتي - جيب شيروكي ليبرتي - مرسيدس فيتو).

كما يتاح للبيع بالمزاد بالإضافة إلى اللوطات الملاكي مركبات بيك آب وحفار ورأس جرار وذيل.

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

