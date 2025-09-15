مدينة ألمانية تختبر "سيارة مسح" لرصد مخالفات ركن السيارات

هايدلبرج(د ب أ)

تستعد مدينة هايدلبرج، الواقعة بجنوب غرب ألمانيا، لتطبيق نظام جديد يعتمد على "سيارة مسح" مجهزة بكاميرات لرصد المركبات المتوقفة بشكل مخالف للقواعد، لتكون من أوائل المدن الألمانية التي تستخدم هذه التقنية.

ومن المقرر أن تبدأ السيارة عملها في 18 سبتمبر الجاري ضمن منطقتين من المدينة التي يقطنها نحو 155 ألف نسمة.

وستقوم السيارة برصد المركبات المتوقفة دون تصريح سارٍ، سواء تذكرة ركن رقمية أو تصريح خاص بالمقيمين. وخلال المرحلة التجريبية الأولى، لن يتم تحرير مخالفات بحق السائقين.

وتُعد ولاية بادن-فورتمبرج الأولى في ألمانيا التي وضعت إطارا قانونيا يسمح باستخدام مثل هذه السيارات - بحسب إدارة النقل بالولاية - وهو ما أتاح لمدينة هايدلبرج إطلاق التجربة. كما جرى اختبار نظام مشابه سابقا في جامعة قرب شتوتجارت.

وأوضحت إدارة النقل أن الهدف من التقنية هو تعزيز مراقبة المرور وتحسين السلامة. وقال وزير النقل المحلي في الولاية، فينفريد هيرمان: "سيارات المسح توفر عمليات تفتيش أكثر دقة وشمولا"، مشيرا إلى أنها تسهم أيضا في حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وتتمتع هذه السيارات بكفاءة عالية، إذ يمكن لسيارة واحدة فحص ما يصل إلى ألف مركبة في الساعة، بينما لا يتجاوز عدد السيارات التي يمكن لموظف البلدية فحصها سيرا على الأقدام حوالي 50 سيارة.