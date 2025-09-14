"التراجع كبير".. تعرف على سعر MG6 موديل 2020 في سوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على شراء سيارة صينية مستعملة تجمع بين الأداء الرياضي القوة والسرعة، فضلا عن أن تتوفر بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

تباع إم جي 6 موديل 2020 من مواقع بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت بمتوسط سعري 740 ألف جنيه وذلك بعد أن كانت تباع خلال الشهور الماضية بمتوسط سعري 880 ألف جنيه، وتفصل الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات فى سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي 6 التفصيلية بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد MG6

تقدم إم جي 6 بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465 مم، مع طول قاعدة العجلات 2715 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 424 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

محرك وأداء MG6

سيارة MG6 مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يتولى دفع عجلات السيارة الأمامية ويتسارع معها من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7 ثوان، تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

السلامة والأمان لـ MG6

تقدم سيارة إم جي بمجموعة من وسائل السلامة والأمان في مقدمتها وسائد وستائر هوائية للحماية من التصادم الأمامي والجانبي، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإليكتروني ESP، نظام التحكم في الجر TCS، المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام الفرامل المساعدة BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS.

تجهيزات وكماليات MG6

تقدم إم جي 6، بشاشة ترفيه قياس 8 بوصة تعمل بالمس، مقاعد من الجلد مع خاصية الضبط الكهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة، تكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج لمقاعد الخلفية، التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

