إعلام بحريني: مقتل شخص إثر حريق سفينة في مدينة سلمان

كتب : مصراوي

10:55 ص 02/03/2026

حريق سفينة - ارشيفية

أفادت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية، صباح الاثنين، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين "بإصابات خطيرة" بعد أن تسبب حطام صاروخ تم اعتراضه في اندلاع حريق على "سفينة أجنبية" في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين.

وقالت وكالة أنباء البحرين بأن الحريق أصبح تحت السيطرة وتم إخماده بالكامل.

واستهدفت إيران قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين بهجوم صاروخي إيراني سابقاً.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها رويترز تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق قاعدة بحرية أمريكية يوم الأحد.

