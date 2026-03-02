وزير الخارجية الألماني: لن نشارك في أي عمل عسكري ضد إيران

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول صباح الاثنين، إن ألمانيا لن تشارك بنشاط في عمل عسكري ضد إيران، لكنها ستنظر في الدفاع عن جنودها المتمركزين في قواعد عسكرية متعددة الجنسيات في الأردن والعراق إذا تعرضوا للهجوم.

وأضاف فاديفول لإذاعة دويتشلاندفونك العامة: "ليس لدى الحكومة الفيدرالية أي نية للمشاركة" في الصراع، مضيفاً أن "لدينا أيضاً الموارد العسكرية اللازمة".

لكن وزير الخارجية تابع قائلاً إنه من الممكن أن "يدافع جنودنا في الجيش الألماني عن أنفسهم إذا تعرضوا للهجوم".

وبحسب القوات المسلحة الألمانية، فقد تم استهداف القواعد العسكرية التي يتمركز فيها الجنود الألمان في أعقاب التصعيد في المنطقة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تنفيذ هجمات على قواعد متعددة الجنسيات في أربيل شمال العراق، والزرق في الأردن.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الجنود الموجودين في الموقع لم يصابوا بأذى وهم بخير.