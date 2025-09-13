كتب - محمد جمال:

أعلنت مرسيدس-بنز ايجيبت مؤخرًا عن إطلاق “منصة العرض الرقمية” على موقعها الالكتروني الرسمي لأول مرة في مصر، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز الحلول الرقمية وتسهيل تجربة العملاء.

تعرض المنصة الرقمية أحدث سيارات مرسيدس-بنز المتاحة في السوق المحلي، مع بيان أسعارها، ومدى توافرها في صالات العرض الفعلية، لتقدّم تجربة تصفح مريحة وسهلة لكل العملاء.

وبفضل هذه التجربة الرقمية بالكامل، يمكنك استكشاف جميع سيارات مرسيدس-بنز عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، والتحقق من توافر سياراتنا لدى موزعينا المعتمدين، ومقارنة الموديلات، وإرسال طلب حجز سيارة مرسيدس-بنز، كل ذلك بنقرات بسيطة على المتصفح.

و بمناسبة إطلاق منصة العرض الإلكترونية، تقدم مرسيدس-بنز ايجيبت عرضًا خاصًا لفترة محدودة على سيارة GLC 200 Sport SUV، حيث تقدم سنة تأمين + سنة ترخيص مجانًا وحصرياً فقط عند حجز السيارة عبر المنصة الرقمية وعلى عدد محدود من السيارات.

