في 48 ساعة فقط.. تراجع أسعار 7 سيارات في مصر حتى 160 ألف جنيه

أعلن عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر، خلال الـ 48 ساعة الماضية عن تخفيضات بأسعار 7 سيارات جديدة، وذلك بنسب تراوحت بين 85 ألف جنيه وحتى 16 ألف جنيه.

ويشهد سوق السيارات المصري منذ الربع الثاني من العام الجاري، موجة من تخفيضات الأسعار مدفوعة بوفرة المعروض في أعقاب عودة الاستيراد، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا بعد تخفيض بقيمة 130 ألف جنيه خلال الشهر الجاري بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و280 ألف سابقًا.

أوبل موكا

تراجعت أسعار أوبل موكا موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري، وتتوفر بسعر رسمي مليون و390 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند

تراجعت أسعار أوبل جراند لاند موديل 2026 بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وجاءت أسعار أوبل جراند لاند الجديدة كالتالي:

الفئة الأولى: مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الثانية: مليون و950 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 2 مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و200 ألف جنيه.

بيجو 5008

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 بتخفيض بقيمة تترواح بين 100 إلى 140 ألف جنيه في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و285 ألف جنيه للفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 2 مليون و575 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كیلومتر- أیھما أقرب.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد تخفيض يتراوح بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و50 ألف جنيه للفئة الأولى، بينا انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 2 مليون و350 ألف جنيه.

رينو داستر

تراجعت أسعار رينو داستر موديل 2025 بقيمة 85 ألف جنيه.

وبعد تخفيض أسعارها أصبحت تتوفر رينو داستر بأسعار جديدة والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 1,150,000 جنيه بدلاً من 1,224,900 جنيه.

الفئة الثانية: 1,240,000 جنيه بدلاً من 1,324,900 جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,320,000 جنيه بدلاً من 1,399,900 جنيه.

رينو ميجان

تراجعت أسعار رينو ميجان 2026 بقيمة تصل إلى 160 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعار رينو ميجان الجديدة في السوق المصري من 1,090,000 جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، و1,190,000 جنيه بدلاً من مليون 350 ألف جنيه للفئة الثانية، و 1,290,000 جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

