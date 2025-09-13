بعد التراجعات الأخيرة.. أرخص سيارة تقدمها رينو بمصر تبدأ من 699 ألف

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، تراجع أسعار سيارتيها تاليانت وداستر الجديدتين بقيمة تتراوح بين 85 إلى 160 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

ومع تراجع الأسعار الأخير، لازالت تاليانت 2026 السيدان أرخص سيارة جديدة للعلامة بالسوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 799 ألف جنيه

مواصفات رينو تاليانت الجديدة بمصر:

المحرك والأداء

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

الطول والأبعاد

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

مواصفات الأمان

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

التجهيزات

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

