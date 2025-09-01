وكيل هيونداي يعلن استثمار 290 مليون جنيه لتجميع سيارة جديدة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة جي بي كوربوريشن، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي HYUNDAI التجارية في مصر، عن ضخ استثمارات بقيمة 6 ملايين دولار (291 مليون جنيه مصري) تقريبًا لتجميع سيارة جديدة في مصانع الشركة بمصر.

وقال وكيل العلامة الكورية الجنوبية في إفصاح للبورصة المصرية، إن الطراز الجديد سيتم البدء في تجميعه محليًا داخل مصنع "بريما" في أبو رواش خلال الربع الثاني من عام 2026 المقبل، والذي يأتي في إطار تعزيز تواجد الشركة في السوق المصري.

ومن المقرر أن ينضم الطراز الجديد الذي يتوقع أن يكون ضمن فئة السيدان العائلية إلى قائمة من سيارات هيونداي التي يتم تجميعها في مصر منذ سنوات، وعلى رأس تلك السيارات هيونداي أكسنت RB وهيونداي إلنترا AD.

ولا يقتصر تسويق سيارات المجمعة في مصر على الأسواق المحلية، إذ تقدم جي بي أوتو تلك السيارات في عدد من أسواق المنطقة العربية وشمال أفريقيا وأبرزها السوق العراقي والسوق الليبي.

ولفتت الشركة إلى أن الاستثمارات الجديدة تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن المكون المحلي في سيارات هيونداي المجمعة محليًا وصل إلى 50% مع مستهدفات لزيادة تلك النسبة مستقبلًا.