انخفاض أسعار سيارة شيري الكهربائية في مصر بأكثر من 120 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

أعلنت مجموعة جي بي أوتو عن تخفيض سعر سيارة شيري eQ7 الكهربائية بقيمة 121 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض مليون و 599.

تعتمد شيري eQ7 الكهربائية على محرك متطور قادر على توليد قوة تصل إلى 211 حصاناً مع أقصى عزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر. هذه المنظومة تمنح السيارة قدرة على التسارع من السكون إلى سرعة مائة كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوانٍ فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتراً في الساعة.

ويتصل المحرك ببطارية من نوع ليثيوم-أيون بسعة 65.5 كيلووات/ساعة، تتيح للسيارة مدى قيادة يصل إلى 512 كيلومتراً بالشحنة الكاملة. كما توفر شيري eQ7 خيارين للشحن: شحن سريع يمكن إنجازه في نصف ساعة تقريباً، وآخر بطيء يستغرق حوالي ثماني ساعات للوصول إلى طاقة كاملة.

زودت شيري eQ7 بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية لحماية شاملة للركاب، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل ، إضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة فرامل يد كهربائية مع خاصية التثبيت التلقائي ، إلى جانب أنظمة مساعدة في ظروف القيادة الصعبة مثل التحكم عند صعود المرتفعات والتحكم عند نزول المنحدرات.

أما على صعيد الأنظمة الذكية، فتأتي شيري eQ7 مزودة بـ مثبت سرعة تكيفي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام رصد البقعة العمياء، ونظامي التحذير ما قبل الاصطدام الأمامي والخلفي .