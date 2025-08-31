20 صورة لسيارات مستعملة مطروحة للبيع بمزاد حكومي خلال أيام

القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر المقبل، مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات من مصادرات النيابة العامة بمحافظة البحر الأحمر.

وتقام جلسة المزاد بحسب اللجنة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمبنى رئاسه هيئة النقل العام الجبل الأحمر الحى السادس بجوار كوبرى المشير بمحافظة القاهرة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات لوطات سيارات ملاكي وميكروباص وبيك آب أبرزها "ميني كوبر - جيب شيروكي - ميتسوبيشي بيك آب- شيفرولية أوبترا - هيونداي فيرنا - دايو نوبيرا - مرسيدس 200 - بي إم دبليو - رينو لوجان - تويوتا كورولا - نيسان بيك آب - فيات ريتمو - فورد موستنج".

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

