بزيادة 83%.. سوق السيارات المصري يواصل انطلاقته القوية في 2025

القاهرة - (مصراوي):

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن استمرار الطفرة والانتعاشة التي يشهدها السوق المصري بالمبيعات على مدار الأشهر السبع الأول من عام 2025 الجاري.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن "أميك" فقد بلغت مبيعات سوق السيارات بقطاعاته المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" 90.104 سيارة بزيادة نسبتها 83% على أساس سنوي.

وواصل قطاع سيارات الركوب (الملاكي) قيادة السوق نحو النمو مسجلًا زيادة في المبيعات بنحو 79%، إذ بلغت المبيعات 69.793 سيارة مقارنة بـ38.983 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما حقق قطاع الشاحنات التجارية قفزة بالمبيعات قدرت بـ121.8% على أساس سنوي، وذلك بعد أن تم تسجيل 14.754 مركبة خلال الأشهر السبع الأول من العام الجاري مقابل 6.651 وحدة في 2024.

أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" فكان الأقل نموًا بالسوق خلال الفترة المذكورة من 2025 بنسبة 54.4%، إذ بلغت مبيعاته 5.557 مركبة مقارنة بـ3.598 وحدة عن العام المنقضي.

كانت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، كشفت عن رصد معدلات نمو قوية بالسوق المصري خلال النصف لأول من 2025 الجاري.

وأفادت الوكالة الأمريكية في تقرير لها نشر قبل أيام، بنمو مبيعات السيارات بأنواعها "ركوب - شاحنات - حافلات ركاب" في مصر خلال الأشهر الست الأول من العام الجاري بنسبة 43% على أساس سنوي.

وأوضحت F2M أن البيئة الاستثمارية المواتية، أسهمت بشكل كبير في تعافي سوق السيارات المصري وتحقيق انتعاشة طال انتظارها، ما يعكس تعافيًا من التراجع الحاد بين عامي 2021 و2023.

وتصدرت علامة شيفروليه الأمريكية المبيعات بمعدلات نمو بلغت 212.6% متجاوزة نيسان اليابانية التي فقدت مركز الصدارة رغم تحقيقها معدلات إيجابية بالمبيعات بلغت نسبتها 24.1%.

وتراجعت شيري الصينية إلى المركز الثالث بعد أن كانت العلامة التجارية الأكثر مبيعًا العام الماضي رغم نموها بنسبة 15.1%، وتلتها في الترتيب الرابع هيونداي الكورية بنمو 70.8%، ثم MG الصينية خامسًا بمعدل نمو بلغ 11.8%.

وعلى النقيض، عانت السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال النصف الأول من العام، مسجلة واحدة من أسوأ النتائج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب مراقبون فإن سوق السيارات الكهربائية يظل متأثرًا بضعف البنية التحتية في مصر من ندرة نقاط الشحن ومراكز الخدمة وما بعد البيع؛ فضلًا عن ارتفاع الأسعار نسبيًا مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتصدرت MG الترتيب العام لقطاع السيارات الكهربائية بعد أن قفزت أربعة مراكز متفوقة على سيتروين الفرنسية التي تراجعت إلى الترتيب الثاني بنسبة 87.3%، ثم هيونداي التي تقدمت إلى المركز الثالث بنمو كبير بلغ 237.5%.

وتتوقع الوكالة الأمريكية أن يواصل سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.