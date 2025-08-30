جاك E30X الكهربائية الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الرسمي لعلامة جاك في مصر، لإطلاق سيارتها جاك E30X الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة.

كانت كشفت العلامة الصينية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن صورة تشويقية تؤكد استعدادها لتقديم السيارة الكهربائية الجديدة جاك E30X بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك E30X الكهربائية الجديدة:

تُقدم جاك E30X بطول يبلغ 4025 ملم، وعرض 1770 ملم، وارتفاع 1560 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2620 ملم. والوزن الإجمالي 1740 كجم.

تعتمد جاك E30X على محرك كهربائي بقوة تبلغ 100 كيلوواط -ما يعادل 134 حصانًا تقريبًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 175 نيوتن متر، وسرعة قصوى 150 كيلومترًا في الساعة.

وتتوفر E30X بخيارين من البطاريات، الأولى بسعة إجمالية 41 كيلوواط/ساعة وتمنح مدى سير وفق دورة CLTC يصل إلى 405 كيلومتر، أما الثانية فتأتي بسعة أكبر تبلغ 51.5 كيلوواط/ساعة وتوفر مدى يصل إلى 505 كيلومترات.

تستغرق عملية الشحن الكامل عبر شاحن AC بقدرة 3.3 كيلوواط ما بين 5.5 إلى 7.5 ساعات، بينما يتيح الشحن السريع DC من 30% إلى 80% إتمام العملية خلال 30 دقيقة فقط. وتدعم السيارة معايير الشحن الأوروبية CCS2 إلى جانب معيار GB الصيني.

تُقدم جاك JAC E30X باقة متكاملة من أنظمة السلامة النشطة والسلبية، تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية وأخرى رأسية أمامية وخلفية. كما تتضمن أنظمة مساعدة السائق: نظام الثبات الإلكتروني ESC، المكابح المانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD، نظام التحكم في الجر TCS، مساعد المكابح الهيدروليكي HBA، نظام المساعدة الديناميكي في الكبح CDP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ومقاعد الأطفال ISOFIX، وكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام تصوير شفاف للهيكل بزاوية 540 درجة، ورادارات خلفية للمساعدة في الركن.

