روسيا تحول تسلا Cybertruck الأمريكية إلى وحش فضائي.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

10:28 ص 29/12/2025
    تسلا Cybertruck بتعديلات رينيجيد ديزاين الروسية
    تسلا Cybertruck بتعديلات رينيجيد ديزاين الروسية
    تسلا Cybertruck بتعديلات رينيجيد ديزاين الروسية
    تسلا Cybertruck بتعديلات رينيجيد ديزاين الروسية
    تسلا Cybertruck بتعديلات رينيجيد ديزاين الروسية
    تسلا Cybertruck بتعديلات رينيجيد ديزاين الروسية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت شركة "رينيجيد ديزاين" الروسية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن إجراء تعديلات تصميمية على السيارة تسلا Cybertruck البيك آب لتحويلها إلى وحش كهربائي يسير على الطرقات.

وأوضحت الشركة الروسية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على البيك آب الكهربائية، قد حولتها إلى مركبة أشبه بالوحوش الفضائية، وذلك من خلال خطوط أكثر حدة وفتحات أعمق ومظهر أكثر عدوانية.

وتبدأ قيمة التعديل بحسب المعلن من شركة التعديلات عبر موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت 7.260 دولار (347 ألف جنيه مصري) تقريبًا وفقًا لسعر الصرف.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال المصدم الأمامي وناشر الهواء الخلفي والأغطية الجانبية وتوسيعات الجسم، بالإضافة إلى جناح خلفي أنيق متوفر باللون الأسود اللامع أو من الكربون الحقيقي، مع توافق مثالي مع الهيكل الأصلي للسيارة.

وقد استبدلت شركة التعديل العديد من القطع البلاستيكية الأصلية بأجزاء من الكربون عالي الجودة، بما في ذلك أغطية المصابيح الأمامية وأغطية المرايا والإضافات الجانبية والوسطى لصندوق السيارة، وذلك لتعزيز المظهر الفاخر والمتفرد.

أما العجلات، فتأتي بمقاس 24 بوصة وتتألق باللون "Satin Black"، وهي تتحمل وزنا يصل إلى نحو 1400 كجم لكل عجلة، مع إمكانية الحصول على نسخة26 بوصة لمن يرغب في إطلالة أكثر شراسة.

ومن الناحية البصرية، حصلت السيارة على رقاقات طلاء كاملة بلون داكن هجومي مع طبقة حماية سوداء، كما حصل شريط الإضاءة الأمامي على تعتيم بسيط ليبدو أكثر حدة وشراسة، بينما تضيف شعارات RNG المعدنية لمسة أنيقة وعصرية.

صناعة السيارات سيارات معدلة سيارات تسلا تسلا سايبر تراك

