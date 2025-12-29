كوبرا فورمينتور فيس ليفت تستعد للانطلاق بالسوق المصري

تعرف على أسعار جميع السيارات التي تقدمها علامة "رينو" الفرنسية في مصر

تستعد شركة كيان إيجيبت، الوكيل الرسمي لعلامة كوبرا في السوق المصري، لإطلاق نسخة الفيس ليفت من كوبرا فورمينتور 2026 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كوبرا فورمينتور قبل طرحها في مصر:

المحرك

تعتمد كوبرا فورمينتور في السوق المصري على محرك 4 سلندر تربو سعة 2.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أتوماتيك DSG ثنائي التعشيق من 7 سرعات وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كم/س.

التحديثات الخارجية

حصلت نسخة الفيس ليفت على تحديثات تصميمة خارجية عديدة أبرزها الواجهة الأمامية LED ثلاثية العناصر ذات الشكل المثلث، والتي تعكس هوية كوبرا الرياضية الحديثة، كما تم تحديث المصابيح الخلفية LED بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع شريط إضاءة ممتد يتوسطه شعار كوبرا المضيء لأول مرة، إلى جانب إعادة تصميم المصدات والجنوط الرياضية.

التحديثات الداخلية

كما وصلت التحديثات للمقصورة الداخلية لتقديم بتصميم أكثر جرأة، وجاءت مزودة بشاشة لمس مركزية جديدة مقاس 12.9 بوصة، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما أصبحت مفاتيح التحكم بالحرارة ومستوى الصوت أسفل الشاشة مضاءة لسهولة الاستخدام.

ومن أبرز التحدثيات، زودت كوبرا فورمينتور نسخة الفيس ليفت بنظام صوتي Sennheiser عبر 12 مكبر صوت، ليمنح تجربة صوتية أكثر نقاءً. كما اعتمدت كوبرا على استخدام مواد معاد تدويرها داخل المقصورة، حيث صُنعت المقاعد الرياضية المنحنية من ألياف دقيقة معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 73%.

منظومة الأمان

زودت كوبرا فورمينتور بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، أبرزها 7 وسائد هوائية، ومنظومة الفرامل الكاملة والتي تشمل ABS، EBD، ESC، مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية تدعم نظام الركن الذاتي.

