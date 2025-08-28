الصين تنشئ أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العالم

بكين - (د ب أ):

كشف وانج هونجشي رئيس الإدارة الوطنية للطاقة الصينية إن الصين أقامت أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة التي تمت خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هونجشي القول إن البلاد أقامت أيضا أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، حيث ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة من حوالي 40% إلى حوالي 60%.

وقال متحدث باسم لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية إن الصين لديها حوالي 92ر9 مليون محطة شحن للسيارات الكهربائية بنهاية مايو الماضي منها 05ر3 مليون محطة شحن عامة و87ر6 مليون محطة خاصة، بمعدل زيادة بلغ حوالي 56% سنويا.

في الوقت نفسه تضم هذه المحطات حتى نهاية يوليو 696ر16 مليون وحدة شحن بزيادة نسبتها 53% سنويا. ومن بين هذه الوحدات 202ر4 مليون وحدة بالمحطات العامة بزيادة نسبتها 38% سنويا، و 494ر12 مليون وحدة في المحطات الخاصة بزيادة نسبتها 8ر58% سنويا.