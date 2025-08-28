تعافي مبيعات السيارات في أوروبا خلال يوليو الماضي

بروكسل - (د ب أ):

قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الخميس، إن مبيعات السيارات الجديدة تعافت خلال يوليو الماضي في ظل الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالشحن.

وارتفع تسجيل السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر7% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد تراجع بنسبة 3ر7% في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية بنسبة 1ر39% والسيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 3ر14%، في حين سجلت السيارات الهجينة القابلة للشحن نموا قويا للشهر الخامس على التوالي بنسبة 9ر56%.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 0ر12%، والسيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 2ر15%.

ومن بين أكبر الاقتصاديات، ارتفع إجمالي الطلب على السيارات في ألمانيا بنسبة 1ر11%، كما سجلت إسبانيا نموا بنسبة 1ر17%.

من ناحية أخرى، سجلت فرنسا انخفاضا بنسبة 7ر7% وإيطاليا بنسبة 1ر5%.