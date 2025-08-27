100 ألف جنيه تخفيض على جيلي كولراي المجمعة محليًا بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلن وكلاء جيلي في مصر، أبو غالي موتورز و أوتو موبيليتي للتجارة، تخفيض أسعار كولراي موديل 2026 المجمعة محليًا بالسوق المصري بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، ستقدم جيلي كولراي المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 999 ألف جنيه بدلاً من مليون و99 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و99 الف جنيه بدلاً من مليون و199 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون و199 ألف جنيه بدلاً من مليون و299 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مواصفات جيلي كولراي التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد

تقدم كولراي بطول 4.33 متر من ضمنه 2.60 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 وارتفاع 1.60 متر.

المحرك

انطلقت كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية.

الأمان

جهزت كولراي قياسياً بأنظمة أمان تتضمن ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسائد هوائية أمامية وكاميرا خلفية.

بينما زادت الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية بجانب كاميرات محيطية 360 درجة ودعم للنقطة العمياء.

التجهيزات

شملت تجهيزات الفئة الأولى مقاعد قماشية وتكييف أوتوماتيكي وإضاءة أمامية هالوجينية بينما اعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة.

بينما حصلت الفئة الثانية على جنوط قياس 18 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون وأغطية للمرايا الجانبية بمظهر الكربون فايبر وإضاءة أمامية LED بحساسات.

أما من الداخل فظهرت شاشة للعدادات الرقمية قياسها 7 بوصة وبدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات مع مقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي من ناحية السائق وكسوة جلدية لعجلة القيادة بالإضافة لسقف بانورامي كما تتوفر السيارة بدخول دون مفتاح وخاصية الركن الذاتي.

