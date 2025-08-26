إعلان

تخفيضات كبيرة على سيارات ميتسوبيشي في مصر

01:47 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

دايموند موتورز تطلق النسخة الثالثة من احتفالية ''م

كتب- محمود أمين :

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتورز في مصر والتابعة لمجموعة الملا الكويتية، عن إطلاق مجموعة من التخفيضات الكبيرة على طرازاتها المطروحة في السوق المصري، وذلك لفترة محدودة.

وأكدت الشركة أن العروض تشمل تخفيضًا يصل إلى 170 ألف جنيه على سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس ليبدأ سعرها من مليون و 480 ألف جنيه، إلى جانب تخفيض قدره 100 ألف جنيه على سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت لتبدأ من مليون و 275 ألف جنيه، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 50 ألف جنيه على طرازي ميتسوبيشي ميراج و ميتسوبيشي أتراج.

ويمكن التعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي في مصر من خلال القائمة الرسمية التالية:

ميتسوبيشي
