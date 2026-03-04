أعلن المجلس القومي للمرأة في إطار اهتمامه المستمر بصحة وسلامة الأسرة المصرية، عن إطلاق سلسلة توعوية جديدة بعنوان "روشتة رمضانية"، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداءً من اليوم وطوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قام بإعداد السلسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس برئاسة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ، حيث تقدم من خلالها معلومات وإرشادات موثوقة ومبسطة تخاطب المرأة والأسرة المصرية.

وتهدف السلسلة إلى تقديم نصائح وإرشادات صحية يومية تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، تشمل التوعية الغذائية السليمة، وأساليب الحفاظ على النشاط والطاقة أثناء الصيام، إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم والعادات الصحية الخاطئة المرتبطة بشهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور التوعوي الذي يضطلع به المجلس، وحرصه على نشر الثقافة الصحية السليمة، بما يدعم تمكين المرأة ويعزز قدرتها على الحفاظ على صحتها وصحة أسرتها.

ويدعو المجلس القومي للمرأة متابعيه إلى متابعة السلسلة يوميًا والاستفادة من محتواها التوعوي، ضمن جهوده المستمرة لخدمة الأسرة المصرية.