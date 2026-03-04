إعلان

المجلس القومي للمرأة يطلق سلسلة "روشتة رمضانية" لتوعية الأسرة بالصحة والغذاء

كتب : مصراوي

03:10 م 04/03/2026

المجلس القومي للمرأة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المجلس القومي للمرأة في إطار اهتمامه المستمر بصحة وسلامة الأسرة المصرية، عن إطلاق سلسلة توعوية جديدة بعنوان "روشتة رمضانية"، وذلك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداءً من اليوم وطوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قام بإعداد السلسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس برئاسة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ، حيث تقدم من خلالها معلومات وإرشادات موثوقة ومبسطة تخاطب المرأة والأسرة المصرية.

وتهدف السلسلة إلى تقديم نصائح وإرشادات صحية يومية تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، تشمل التوعية الغذائية السليمة، وأساليب الحفاظ على النشاط والطاقة أثناء الصيام، إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم والعادات الصحية الخاطئة المرتبطة بشهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور التوعوي الذي يضطلع به المجلس، وحرصه على نشر الثقافة الصحية السليمة، بما يدعم تمكين المرأة ويعزز قدرتها على الحفاظ على صحتها وصحة أسرتها.

ويدعو المجلس القومي للمرأة متابعيه إلى متابعة السلسلة يوميًا والاستفادة من محتواها التوعوي، ضمن جهوده المستمرة لخدمة الأسرة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة صحة الأسرة التغذية الصحية التوعية الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة