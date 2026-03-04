إعلان

مات ساجدا.. تفاصيل وفاة إمام مسجد خلال صلاة الوتر في الدقهلية

كتب : رامي محمود

02:59 م 04/03/2026

مصطفى محمد مصطفى شبانه

توفي مصطفى محمد مصطفى شبانه، إمام متطوع، أثناء أداء صلاة الوتر داخل مسجد سيدي أبو عرب بقرية كفر أبو ناصر، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال سجوده في الركعة الأخيرة.

لحظة الفاجعة

فوجئ المصلون بصمت الإمام لفترة طويلة أثناء السجود، ولاحظ أحدهم سقوطه على الأرض، حيث فارق الحياة أثناء قيامه بقيادة الصلاة، في موقف يعكس إخلاصه وتفانيه في خدمة المصلين.

نعي رسمي

أصدرت مديرية أوقاف الدقهلية بيانًا نعت فيه الفقيد، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم، مؤكدة أن وفاته في السجدة الأخيرة من صلاة الوتر تعد من دلائل حسن الخاتمة، وعبّرت عن دعائها بأن يتغمده الله بواسع رحمته، ويتقبله قبولًا حسنًا، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمة لدينه ومجتمعه.

دعاء ومواساة للأسرة

وجهت المديرية دعاءها لأسرته الكريمة بالصبر والسلوان، متمنية أن يعوضهم الله خيرًا، وأن يجعل ما أصابهم رفعة في الدرجات وتكفيرًا للسيئات، مشيرة إلى أن الفقيد كان مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء رسالته الدينية.

