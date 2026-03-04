رست 10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 26000 طن بضائع و1200 شاحنة و95 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع و575 شاحنة و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 19000 طن بضائع و625 شاحنة و11 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء السفينتين Alcudia Express والحرية، بينما تغادر ثلاث سفن وهي Li Pan Li، وPOSEIDON EXPRESS، ودليلة. وكان الميناء قد استقبل بالأمس ثلاث سفن وهي Li Pan Li، وPOSEIDON EXPRESS، والحرية، وغادرته السفينتان Alcudia Express والحرية.

وسجل ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و324 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي أور والحسين ونيوعقبة وآيلة، كما اساثيبا

وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2050 راكباً، على الخط الملاحي "نويبع – العقبة" و" سفاجا – ضبا".