طرح جيلي سيتي راي الجديدة كليًا لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين - محمد جمال:

كشف وكلاء جيلي في مصر، أبو غالي موتورز و أوتو موبيليتي، عن طرح السيارة الجديدة جيلي سيتي راي Cityray 2026 الجديدة كليًا لأول مرة في مصر، لتكون أحدث إضافة في فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة.

تنتمي جيلي سيتي راي 2026 إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وتتموضع بين شقيقاتها جيلي كول راي وجيلي ستار راي، ويمثل إطلاق السيارة الجديدة نقلة نوعية، إذ تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري

تُقدم جيلي سيتي راي 2026 الجديدة كليا في مصر بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات تبدأ الفئة الأولى من 1.249 مليون جنيه، والفئة الثانية بسعر 1.329 مليون جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1.399 مليون جنيه.

تقدم جيلي سيتي راي 2026 في السوق المصري بمحرك بسعة 1.5 لتر تيربو مكوّن من 4 أسطوانات، بقوة تبلغ 172 حصان عند 5500 دورة/دقيقة، عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر بين 2000 – 3500 دورة/دقيقة، مع ناقل حركة DCT WET من 7 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثانية فقط.

تأتي سيتي راي 2026 بمنظومة أمان متطورة منها أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام التحكم في الجر، ومساعد الصعود والنزول من المرتفعات، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام كشف النقاط العمياء.

من الداخل، توفر جيلي سيتي راي 2026 بيئة قيادة عصرية ومريحة بفضل تصميم داخلي رحب يعزز الراحة، وكونسول وسطي انسيابي وبسيط، وشاشة كبيرة قياس 13.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

