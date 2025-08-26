كتب – محمود أمين:

أعلنت نيسان مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز استثماراتها في تنمية رأس المال البشري ودعم المسارات التعليمية والتدريبية التطبيقية.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق برامج تدريبية فنية وعملية معتمدة لمنتسبي نيسان مصر، وتقديم مزايا خاصة للمشاركين بما يواكب أحدث المعايير المهنية ويلبي متطلبات الصناعة وسوق العمل. كما تشمل المذكرة امتيازات حصرية لمنتسبي الأكاديمية، من بينها عروض ومزايا على سيارات نيسان المختلفة، بما يعزز التكامل بين الجانبين.

وأكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الشركة بدعم الكفاءات البشرية وربط خبراتها الصناعية بالمسارات الأكاديمية. فيما أوضح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، أن التعاون يمثل جسراً عملياً بين التعليم والصناعة، ويساهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

