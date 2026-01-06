شيري تقدم ثالث سيارة "سيدان" لها في مصر خلال أيام.. التفاصيل

أغربها هوندا زيرو.. سيارات كهربائية من المستقبل قريبًا في الأسواق

تستعد جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، إلى الكشف عن السيارة أريزو 6 (سيدان) العائلية متوسطة الحجم لأول مرة في السوق المصري.

وحدد الوكيل المحلي يوم الاثنين الموافق 26 يناير الجاري، موعدا للكشف الرسمي عن شيري أريزو 6 الجديدة، والتي ستكون ثالث طراز سيدان للعلامة الصينية في مصر بعد أريزو 5 وأريزو 8.

تقدم شيري أريزو 6 عالميًا بمحرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة تتراوح بين 147 إلى 156 حصان مع عزم دوران 210–230 نيوتن متر، وذلك حسب الفئة.

يرتبط محرك أريزو 6 بناقل حركة أوتوماتيك CVT من 9 سرعات، مع استهلاك يقارب 6.4 و6.5 لتر لكل 100 كم في الاستخدام المتوازن بين المدينة والطريق السريع.

شيري أريزو 6 تأتي بهيكل طوله 4.680 ملم، وعرض 1.825 ملم وارتفاع 1.490 ملم؛ وشبكة أمامية بتصميم هجومي، ومصابيح أمامية وخلفية متطورة، وخطوط جانبية انسيابية تساهم في تحسين الديناميكا الهوائية والثبات، ومساحة تخزين سعتها تصل إلى 570 لتر مكعبًا.

أما مقصورة السيارة تقدم بمواد وتجهيزات حديثة من بينها شاشة لمس وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية أو شبه رقمية، مع نظام صوتي وشحن لاسلكي للهواتف.

ويتوفر في بعض الفئات تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من النقطة العمياء والمساعدة على تغيير المسار، مما يرفع من مستوى الراحة والأمان.

تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان قياسية تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، نظام التحكم في الثبات، وأكياس هوائية متعددة حسب الفئة، كما تمنح المقاعد الداخلية دعمًا مريحًا لمسافات طويلة، وأنظمة تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية في بعض الفئات لتعزيز راحة الركاب بالمقاعد الخلفية.