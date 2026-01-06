إعلان

شيري تقدم ثالث سيارة "سيدان" لها في مصر خلال أيام.. التفاصيل

كتب : مصراوي

04:40 م 06/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    4 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    3 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    5 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    7 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    2 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    8 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    9 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    10 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    12 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    11 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    13 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    14 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    6 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    16 شيري أريزو 6 الجديدة
  • عرض 16 صورة
    15 شيري أريزو 6 الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، إلى الكشف عن السيارة أريزو 6 (سيدان) العائلية متوسطة الحجم لأول مرة في السوق المصري.

وحدد الوكيل المحلي يوم الاثنين الموافق 26 يناير الجاري، موعدا للكشف الرسمي عن شيري أريزو 6 الجديدة، والتي ستكون ثالث طراز سيدان للعلامة الصينية في مصر بعد أريزو 5 وأريزو 8.

تقدم شيري أريزو 6 عالميًا بمحرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة تتراوح بين 147 إلى 156 حصان مع عزم دوران 210–230 نيوتن متر، وذلك حسب الفئة.

يرتبط محرك أريزو 6 بناقل حركة أوتوماتيك CVT من 9 سرعات، مع استهلاك يقارب 6.4 و6.5 لتر لكل 100 كم في الاستخدام المتوازن بين المدينة والطريق السريع.

شيري أريزو 6 تأتي بهيكل طوله 4.680 ملم، وعرض 1.825 ملم وارتفاع 1.490 ملم؛ وشبكة أمامية بتصميم هجومي، ومصابيح أمامية وخلفية متطورة، وخطوط جانبية انسيابية تساهم في تحسين الديناميكا الهوائية والثبات، ومساحة تخزين سعتها تصل إلى 570 لتر مكعبًا.

أما مقصورة السيارة تقدم بمواد وتجهيزات حديثة من بينها شاشة لمس وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية أو شبه رقمية، مع نظام صوتي وشحن لاسلكي للهواتف.

ويتوفر في بعض الفئات تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من النقطة العمياء والمساعدة على تغيير المسار، مما يرفع من مستوى الراحة والأمان.

تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان قياسية تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، نظام التحكم في الثبات، وأكياس هوائية متعددة حسب الفئة، كما تمنح المقاعد الداخلية دعمًا مريحًا لمسافات طويلة، وأنظمة تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية في بعض الفئات لتعزيز راحة الركاب بالمقاعد الخلفية.

أسعار السيارات سيارات شيري شيري أريزو جي بي أوتو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
أخبار السيارات

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي
أخبار مصر

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي
ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟
رياضة عربية وعالمية

ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث