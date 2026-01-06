بوش تكشف عن مقصورة سيارة تتحدث مع السائق.. ما قصتها؟

لاس فيجاس - (د ب أ):

كشفت شركة بوش الألمانية، المزودة لتكنولوجيا السيارات وقطع الغيار، يوم الاثنين عن مقصورة قيادة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال معرض إلكترونيات المستهلكين في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وتتميز المقصورة، التي طورت بالتعاون مع شركات صناعة السيارات، بنموذج ذكاء اصطناعي لغوي يتيح للمستخدمين التحدث مع النظام كما لو كان شخصا حقيقيا.

كما يقوم نموذج ذكاء اصطناعي ثان بمعالجة المعلومات البصرية، مفسرا النشاط داخل وخارج السيارة.

وقالت بوش إن هذا يمكن أن يدعم وظائف مثل الركن الآلي.

وقالت تانيا روكيرت، عضو مجلس الإدارة في بوش، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هنا نتعامل مع خوارزميات يمكنها الرؤية والاستماع. يمكنني التفاعل مع النظام كما أفعل مع شخص حقيقي. تصبح المقصورة مساحتي الشخصية، وهي طريقة جديدة تماما لتجربة القيادة".

ولم تكشف عن الشركة المصنعة للسيارة التي ستطبق المقصورة الذكية أولا.

وأوضحت روكيرت أن بوش تستثمر بشكل كبير في الولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانات نمو السوق هناك.

كما سلطت الضوء على الأهمية المتزايدة للأعمال الرقمية لبوش، متوقعة أن تتجاوز عوائد البرمجيات والخدمات الرقمية 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار) بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مع حوالي ثلثي العائدات من قسم توريد السيارات "موبيليتي".