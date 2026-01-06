للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026

واصلت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نشر نتائج الاختبارات التي خضعت لها سيارات من غالبية العلامات التجارية المتوفرة بأسواق أوروبا خلال 2025.

وكان الجيل الثالث الجديد كليًا من نيسان قشقاي، من السيارات التي خضعت لاختبار الحوادث داخل معامل البرنامج الأوروبي في 2025، وذلك بعد أربعة أعوام من آخر اختبار تعرضت إليه قشقاي والذي أقيم في 2021.

وواجهت سيارة نيسان في الاختبار الأخير محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبنهاية الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، حصلت نيسان قشقاي على 4 نجمات من أصل 5 نجوم يمنحها (Euro NCAP)، وذلك بسبب انخفاض معدلات وسائل حماية المارة وأنظمة المساعدة.

ووفرت أنظمة الأمان بالسيارة حماية للسائق بنسبة 78% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 85% والمارة بنسبة 65%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 62%.

يذكر أن شركة نيسان مصر، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، طرحت الجيل الثالث الجديد كليًا من "قشقاي" Qashqai الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية في مصر شهر نوفمبر الماضي.

وتقدم نيسان مصر السيارة قشقاي الجديدة لعملاء السوق المصري بحزمة كبيرة من التحسينات التقنية التي تعزز الأداء، وسعرها الرسمي 1.884.000 جنيه.

يعتمد الجيل الثالث الجديد من قشقاي على منظومة e-Power محدثة تقدم قدرة تعادل 200 حصان بزيادة 14 حصانا مقارنة بالجيل السابق، مع عزم أقصى يصل إلى 300 نيوتن.متر، وهي تحقق تسارع أفضل واستجابة أسرع لدواسة الوقود.

وتم تحسين الأداء العام لسيارة نيسان الجديدة من خلال إعادة ضبط برمجيات التحكم في توزيع الطاقة بين المولد والمحرك الكهربائي.

كما شهد الجيل الجديد من نيسان قشقاي بحسب الشركة المصنعة انخفاضا ملحوظا في صوت التشغيل بفضل تحسين العزل وتقليل ذبذبات عمل المولد، وهو ما جعل المقصورة أكثر هدوء.

يقدم الجيل الأحدث مدى قيادة يصل إلى 1.200 كيلومتر بخزان وقود واحد، مدعومًا برفع كفاءة الاحتراق وتحسين الديناميكا الحرارية للمولد وتقليل الفاقد الحراري، ما يسهم في خفض استهلاك الوقود مقارنة بالجيل السابق.

وطورت نيسان في هذا الإصدار نظام e-Pedal Step ليكون أكثر انسيابية داخل الطرق المزدحمة، مما يسهل التحكم في التباطؤ والتسارع عبر دواسة واحدة.

كما تم تطوير نظام التعليق والتوجيه وتحديث إدارة الطاقة بين لضمان حركة أكثر سلاسة، مع تقليل أي اهتزازات قد تنتقل إلى المقصورة. كما أضافت نيسان إلى النسخة الجديدة سقف بانورامي لأول مرة بطراز قشقاي محليا.

