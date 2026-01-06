أغربها هوندا زيرو.. سيارات كهربائية من المستقبل قريبًا في الأسواق

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية بمصر في 2026

نشر موقع "Car and Driver" الأمريكية المتخصص في أخبار السيارات، تقريرًا مصورًا عن أبرز السيارات الكهربائية التي تستعد شركات السيارات العالمية إلى طرحها خلال الأعوام من 2026 حتى 2030.

ويشهد قطاع صناعة وتطوير السيارات الكهربائية صراعًا محمومًا بين أباطرة الصناعة، وهو ما ينعكس على مستوى الطرز التي يتم الكشف عنها بشكل شبه يومي، والتي تحمل جينات مستقبلية وتكنولوجيات مبهرة

سيارات كهربائية جديدة من علامات خارقة

من أبرز العلامات الخارقة التي تستعد لدخول عصر الكهرباء بقوة شركة أكورا التي تخطط لإطلاق أول سيارة كهربائية لها تحت اسم RSX خلال النصف الثاني من عام 2026، بتصميم رياضي ونظام تشغيل رقمي متطور.

كما تواصل ألفا روميو خطتها للتحول الكهربائي عبر نسخ كهربائية بالكامل من طرازي Giulia وStelvio، بقوى تصل إلى 1000 حصان ومدى قد يتجاوز 500 ميل.

وينتظر أيضًا أن تدخل فيراري تبدأ عصر الكهرباء خلال 2026 بإطلاق أول سيارة كهربائية في مسيرتها، مع توقعات بأداء استثنائي وتسارع ينافس أقوى سياراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

أودي وبي إم دبليو وبنتلي.. الفخامة الكهربائية

بي إم دبليو الألمانية على توسيع عائلتها الكهربائية من خلال تطوير طرازات جديدة أبرزها i3 الجديدة ونسخة الأداء العالي iM3، إلى جانب iX3 وiX5 الكهربائيتين، مع مدى قيادة طويل وتصميم مستوحى من فلسفة "Neue Klasse".

في المقابل، تعمل أودي على تطوير سيارة رياضية كهربائية مستوحاة من TT، بينما تستعد بنتلي لإطلاق أول SUV كهربائية فاخرة بحلول 2027.

سيارات كهربائية بأسعار أقرب للمستهلك

وبحثًا عن الانتشار، تعمل شركات مثل شيفرولية الأمريكية على تقديم طرازات كهربائية بأسعار اقتصادية تتناسب مع شرائح كبيرة من المجتمع، ومن هذه الطرازات السيارة Bolt EV المحسنة المتوقع تقديمها في الربع الأول من 2026، والتي ستقدم ببطارية LFP ومدى مناسب للاستخدام اليومي وسرعة شحن أعلى.

كما تخطط فورد لإطلاق شاحنة كهربائية متوسطة الحجم بسعر مستهدف يبدأ من نحو 30 ألف دولار (1.4 مليون جنيه مصري) تقريبًا، في خطوة تهدف إلى جذب شريحة أوسع من العملاء.

اليابان وكوريا تدخلان المنافسة بقوة

تستعد هوندا لإطلاق سلسلة سيارات كهربائية جديدة تحت اسم 0-Series بداية من 2026، تعتمد على منصة حديثة وبطاريات عالية الكفاءة.

وفي كوريا، تعمل هيونداي على تقديم نسخة الأداء العالي Ioniq 6 N، بينما تطلق جينيسيس طرازات كهربائية فاخرة مثل GV60 Magma وGV90.