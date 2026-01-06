قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها سيات الإسبانية في مصر 2026

أغربها هوندا زيرو.. سيارات كهربائية من المستقبل قريبًا في الأسواق

تقدم شركة "كيان إيجيبت" الوكيل الحصري لعلامة "سيات" Seat التجارية في مصر، السيارة "إبيزا" Ibiza هاتشباك موديل 2026 خلال شهر يناير الجاري بثلاث فئات من التجهيزات.

وتعد إبيزا أرخص سيارة مقدمة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية في مصر، حيث تبدأ الأسعار الرسمية من 999 ألف جنيه للفئة Reference القياسية، والفئة FR الثانية تباع بمليون و199 ألف جنيه، أما الفئة FR-Black Editionالأعلى تجهيزًا سعرها مليون و259 ألف جنيه.

تعمل سيات إبيزا الجديدة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة.

يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من 7 سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة؛ وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

تأتي إبيزا بطول 4.059 مم، وطول قاعدة عجلات 2.564 مم، وعرض يبلغ 1.780 مم، وترتفع عن الأرض 1.447 مم، ومساحة التخزين تصل حتى 355 لترًا، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

إبيزا تقدم للسوق المصري بباقة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS، توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA.

كما يتوفر بها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، نظام موزع القوة بين العجلات XDS، ونظام مانع الانزلاق.Hill Start Assist.

جهزت إبيزا الجديدة بنظام معلوماتي ترفيهي يتصل بشاشة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Android Auto, Apple car play, Mirror link ، ومخرجين USB لتوصيل الهواتف الذكية.

السيارة مزودة قياسيًا بـ4 سماعات، و6 سماعات للفئة الأعلى تجهيزًا، مع تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيا، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

ويتاح بالسيارة أيضًا نظام مثبت للسرعة، ونظام مُكيف هواء ثنائي المناطق وباقة interior chrome package.