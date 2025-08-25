جيتور X70 تقتنص لقب الأرخص| ما السيارات المنافسة في فئة الـ7 راكب بمصر؟

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جيتور التجارية في مصر، عن أسعار النسخة الأحدث من السيارة X70 المستوردة سباعية المقاعد.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر جيتور X70 الجديدة بفئتين بسعر يبدأ من مليون و30 ألف جنيه للفئة Comfort، ومليون و150 ألف جنيه للفئة Luxury.

وبالإعلان عن أسعارها الجديدة تتربع جيتور X70 على عرش السيارات سباعية المقاعد الأرخص سعرًا خلال شهر أغسطس الجاري.

ويرصد التقرير الآتي أرخص سيارات الركوب سباعية المقاعد المتوفرة حاليًا بالسوق المصري:

جيتور X70 Plus

تأتي السيارة جيتور X70 Plus المجمعة محليًا في المركز الثاني بعد شقيقتها X70 المستوردة في قائمة أرخص سيارات 7 راكب في مصر.

وتتوفر جيتور X70 Plus موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات هي الفئة Luxury وسعرها الرسمي مليون و160 ألف جنيه.

شيفرولية كابتيفا

تتوفر النسخة الكبيرة سباعية المقاعد من شيفرولية كابتيفا LV3 موديل 2025 بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

تقدم النسخة سباعية المقاعد من شيري تيجو 8 محلية الصنع خلال شهر أغسطس الجاري بمليون و250 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر

يقدم وكيل ميتسوبيشي السيارة إكسباندر موديل 2025 سباعية المقاعد بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و300 ألف جنيه للفئة Midline، والفئة Highline الثانية بمليون و390 ألف جنيه، والفئة Premium line الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و475 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو

تحتل السيارة شيري تيجو 8 برو المستوردة موديل 2026 الترتيب الخامس في قائمة أرخص السيارات العائلية سباعية المقاعد، وتقدم في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و600 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و700 ألف جنيه للفئة Flagship.

