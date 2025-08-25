تقسيط بدون فوائد من الوكيل| تعرف على أسعار ومواصفات سمارت #1 في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل علامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة بمصر، عن إطلاق عرض لتقسيط طرازات سمارت الكهربائية #1 بمقدم 50% وتقسيط لمدة عامين بدون فوائد.

تقدم سمارت #1 بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و890 ألف جنيه لفئة Pure+ 2، ومليون و 140 ألف جنيه للفئة الثانية Pro+.

أما الفئة الثالثة Premium تقدم مقابل 2 مليون و 290 ألف جنيه، 2 مليون و 440 ألف جنيه لفئة BRABUS الأعلى تجهيزا.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 268 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية.

وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر.

اقرأ أيضًا:

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟